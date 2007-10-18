Коаліціанти про стратегію і модернізацію ТЕК
(по пунктах, згідно з текстом Угоди)
Коаліція демократичних сил повинна забезпечити випереджаючий розвиток і модернізацію паливно-енергетичного комплексу України, впровадження ефективної системи енергозабезпечення і енергозбереження.
Про це йдеться в коаліційній угоді між БЮТ і НУ-НС, оприлюдненій на сайтах цих політичних сил.
Учасники Коаліції, відповідно до Енергетичної стратегії України до 2030 р., повинні забезпечити гарантування стабільності в нафтогазовому комплексі, який забезпечує більше половини національного споживання енергетичних ресурсів, є ключовою умовою енергетичної безпеки держави. Для цього держава повинна створити зрозумілі, прозорі і однакові для всіх правила на ринках нафти і газу, оздоровити діяльність державних нафтогазових компаній, запровадити економічні стимули для розвитку всього нафтогазового комплексу і диверсифікації імпорту енергоносіїв.
Стратегія України в нафтогазовому комплексі в середньо терміновій перспективі (5–7 років) повинна бути направлена на досягнення таких цілей:
створення привабливого інвестиційного клімату для роботи приватних компаній в нафтогазовій сфері;
створення сприятливого правового і політичного середовища для реалізації інвестиційних проектів в галузі нафтопереробки, нафтотранспортування, нафтохімії і модернізації і спорудження нових НПЗ;
збільшення власного видобутку нафти і природного газу;
розширення газо- і нафтотранспортних можливостей на території України для поставок енергоносіїв з Росії, Казахстану, Туркменістану в Європу;
забезпечення довгострокових резервів нафти і газу для попередження кризових ситуацій;
зміцнення енергетичного суверенітету, диверсифікація імпорту енергоносіїв.
Учасники Коаліції погоджуються, що завданнями Кабінету Міністрів України є:
розробка і затвердження концепції стимулювання розвитку нафтогазового комплексу, яка включатиме визначення постійних і економічно обгрунтованих рентних платежів і тарифів на транспортування і продаж нафти і газу;
запровадження ринкових механізмів формування цін на продаж газу (імпортованого і видобутого в Україні) на внутрішньому ринку з одночасним введенням механізму державного адресного субсидування оплати газу малозабезпеченими громадянами України;
забезпечення конкурсності і прозорості видачі ліцензій на видобуток нафти і газу з одночасним посиленням контролю над виконанням умов ліцензій;
проведення аудиту НАК «Нафтогаз України» за міжнародними стандартами і передбачення відповідного фінансування в державному бюджеті;
Учасники Коаліції зобов`язуються забезпечити:
ухвалення Закону України «Про основи функціонування ринку природного газу», який передбачає захист конкуренції у сфері видобутку і торгівлі (зокрема, імпорту і експорту) газом;
ухвалення змін в Митний тариф України і Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)», які передбачатимуть упровадження ефективних ставок мита на нафту і нафтопродукти, які стимулюватимуть підвищення обсягів переробки нафти на НПЗ і збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів;
ухвалення змін в Закон України «Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат», які встановлюють ефективні ставки і порядок сплати платежів, які сприятимуть підвищенню рівня видобутку;
стабільність законодавчої бази в частині оподаткування видобутку і торгівлі нафтою і газом.
Учасники Коаліції погоджуються, що завданнями Кабінету Міністрів України є:
залучення кредитів для реконструкції, технічного переоснащення і модернізації ГТС, запровадження енергозберігаючих технологій;
затвердження програми заходів для збільшення місткості підземних сховищ газу;
створення стратегічного резерву нафти і нафтопродуктів на 60 днів;
розробка концепції ринкового стимулювання приватних компаній для надання нафти і нафтопродуктів, технічних і фінансових ресурсів для створення резервів;
створення умов для безперешкодного експорту нафти і нафтопродуктів компаніями, які забезпечать зберігання на об`єктах Держкомрезерву 60-денного запасу нафтопродуктів, і забезпечення відшкодування Держрезерву вартості зберігання нафти і нафтопродуктів;
забезпечення стабільних поставок природного газу з Росії в Україну на базі міжурядових угод;
укладення довгострокових угод з країнами Центральної Азії про закупівлю газу;
розробка і затвердження стратегії розвитку нафтопроводу «Одеса – Броди» до 2015 р., виходячи з пріоритетності європейського напрямку постачання нафти;
укладення необхідних міжурядових документів з метою забезпечення реалізації проекту постачання каспійської нафти в Україну нафтопроводом «Одеса – Броди»;
підписання і початок імплементації угоди з польським урядом щодо добудови нафтопроводу “Одеса-Броди” на території Польщі;
досягнення домовленостей з урядами Ірану, Туреччини, Австрії, Румунії і Болгарії щодо участі України в реалізації проекту «Набукко»;
підготовка техніко-економічного обгрунтування участі України в проектах диверсифікації поставок нафти і газу з Центральної Азії, Близького Сходу;
укладення довгострокових контрактів з нафтовими компаніями щодо завантаження нафтопроводу «Одеса – Броди» в аверсному напрямку;
підписання контрактів на видобуток нафти за межами України з державними компаніями, що дозволить забезпечити до 10% потреб ринку;
виконання всіх необхідних робіт для завершення інтеграції нафтопроводів «Дружба» – «Адрія».
Також учасники Коаліції зобов`язуються забезпечити проведення експертизи і ратифікації міжнародних угод, укладених з метою диверсифікації поставок енергоносіїв в Україну.