Коаліціанти про стратегію і модернізацію ТЕК

Коаліція демократичних сил повинна забезпечити випереджаючий розвиток і модернізацію паливно-енергетичного комплексу України, впровадження ефективної системи енергозабезпечення і енергозбереження.

Про це йдеться в коаліційній угоді між БЮТ і НУ-НС, оприлюдненій на сайтах цих політичних сил.

Учасники Коаліції, відповідно до Енергетичної стратегії України до 2030 р., повинні забезпечити гарантування стабільності в нафтогазовому комплексі, який забезпечує більше половини національного споживання енергетичних ресурсів, є ключовою умовою енергетичної безпеки держави. Для цього держава повинна створити зрозумілі, прозорі і однакові для всіх правила на ринках нафти і газу, оздоровити діяльність державних нафтогазових компаній, запровадити економічні стимули для розвитку всього нафтогазового комплексу і диверсифікації імпорту енергоносіїв.

Стратегія України в нафтогазовому комплексі в середньо терміновій перспективі (5–7 років) повинна бути направлена на досягнення таких цілей:

створення привабливого інвестиційного клімату для роботи приватних компаній в нафтогазовій сфері;

створення сприятливого правового і політичного середовища для реалізації інвестиційних проектів в галузі нафтопереробки, нафтотранспортування, нафтохімії і модернізації і спорудження нових НПЗ;

збільшення власного видобутку нафти і природного газу;

розширення газо- і нафтотранспортних можливостей на території України для поставок енергоносіїв з Росії, Казахстану, Туркменістану в Європу;

забезпечення довгострокових резервів нафти і газу для попередження кризових ситуацій;

зміцнення енергетичного суверенітету, диверсифікація імпорту енергоносіїв.

Учасники Коаліції погоджуються, що завданнями Кабінету Міністрів України є:

розробка і затвердження концепції стимулювання розвитку нафтогазового комплексу, яка включатиме визначення постійних і економічно обгрунтованих рентних платежів і тарифів на транспортування і продаж нафти і газу;

запровадження ринкових механізмів формування цін на продаж газу (імпортованого і видобутого в Україні) на внутрішньому ринку з одночасним введенням механізму державного адресного субсидування оплати газу малозабезпеченими громадянами України;

забезпечення конкурсності і прозорості видачі ліцензій на видобуток нафти і газу з одночасним посиленням контролю над виконанням умов ліцензій;

проведення аудиту НАК «Нафтогаз України» за міжнародними стандартами і передбачення відповідного фінансування в державному бюджеті;

Учасники Коаліції зобов`язуються забезпечити:

ухвалення Закону України «Про основи функціонування ринку природного газу», який передбачає захист конкуренції у сфері видобутку і торгівлі (зокрема, імпорту і експорту) газом;

ухвалення змін в Митний тариф України і Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)», які передбачатимуть упровадження ефективних ставок мита на нафту і нафтопродукти, які стимулюватимуть підвищення обсягів переробки нафти на НПЗ і збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів;

ухвалення змін в Закон України «Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат», які встановлюють ефективні ставки і порядок сплати платежів, які сприятимуть підвищенню рівня видобутку;

стабільність законодавчої бази в частині оподаткування видобутку і торгівлі нафтою і газом.

Учасники Коаліції погоджуються, що завданнями Кабінету Міністрів України є:

залучення кредитів для реконструкції, технічного переоснащення і модернізації ГТС, запровадження енергозберігаючих технологій;

затвердження програми заходів для збільшення місткості підземних сховищ газу;

створення стратегічного резерву нафти і нафтопродуктів на 60 днів;

розробка концепції ринкового стимулювання приватних компаній для надання нафти і нафтопродуктів, технічних і фінансових ресурсів для створення резервів;

створення умов для безперешкодного експорту нафти і нафтопродуктів компаніями, які забезпечать зберігання на об`єктах Держкомрезерву 60-денного запасу нафтопродуктів, і забезпечення відшкодування Держрезерву вартості зберігання нафти і нафтопродуктів;

забезпечення стабільних поставок природного газу з Росії в Україну на базі міжурядових угод;

укладення довгострокових угод з країнами Центральної Азії про закупівлю газу;

розробка і затвердження стратегії розвитку нафтопроводу «Одеса – Броди» до 2015 р., виходячи з пріоритетності європейського напрямку постачання нафти;

укладення необхідних міжурядових документів з метою забезпечення реалізації проекту постачання каспійської нафти в Україну нафтопроводом «Одеса – Броди»;

підписання і початок імплементації угоди з польським урядом щодо добудови нафтопроводу “Одеса-Броди” на території Польщі;

досягнення домовленостей з урядами Ірану, Туреччини, Австрії, Румунії і Болгарії щодо участі України в реалізації проекту «Набукко»;

підготовка техніко-економічного обгрунтування участі України в проектах диверсифікації поставок нафти і газу з Центральної Азії, Близького Сходу;

укладення довгострокових контрактів з нафтовими компаніями щодо завантаження нафтопроводу «Одеса – Броди» в аверсному напрямку;

підписання контрактів на видобуток нафти за межами України з державними компаніями, що дозволить забезпечити до 10% потреб ринку;

виконання всіх необхідних робіт для завершення інтеграції нафтопроводів «Дружба» – «Адрія».

Також учасники Коаліції зобов`язуються забезпечити проведення експертизи і ратифікації міжнародних угод, укладених з метою диверсифікації поставок енергоносіїв в Україну.