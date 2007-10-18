Пожежу на Макіївському метзаводі гасили більше 18 годин

На Макіївському металургійному заводі понад 18 годин тривала ліквідація великої пожежі на газопроводі.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, пожежа виникла близько 20.00 16 жовтня на території Макіївського металургійного заводу. На ліквідацію аварії було направлені 10 одиниць пожежної і спеціальної техніки.

Прибулими на місце пожежниками було встановлено, що на відкритій ділянці горить газопровід коксового газу від Макіївського коксохімічного заводу до прокатного стану №1 і №2 метзаводу. Згідно з попереднім висновком, загоряння сталося самовільно в місці розриву газопровідної труби діаметром 1400 мм.

Оскільки гасінню пожежі заважала велика відстань до водозабору, керівником операції було прийнято рішення про використання залізничної цистерни.

До 13.30 17 жовтня пожежу вдалося локалізувати, а о 14.45 повністю ліквідувати.

Виробничий процес на заводі не припинявся. Обставини виникнення пожежі розслідуються.