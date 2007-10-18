Російський мільярдер виплатить по $100 тисяч жертвам вибуху в Дніпропетровську
Вексельберг відмежовується від звинувачень
|Віктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ
За його словами, це рішення "ніяк не пов`язане" із звинуваченнями з боку лідера правлячої коаліції в парламенті України і потенційного прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка напередодні закинула російському магнату звинувачення в бездушності.
"Ми не піддаємося на політичні провокації. Є трагічна ситуація, ми на неї реагуємо. Нам не потрібен піар на крові", - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
“Газекс” належить КЕС-холдингу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА і контролює АТ “Днепрогаз”.
Також «Газекс» оплатить лікування постраждалих в результаті вибуху.
Як повідомляв УНІАН, 17 чоловік загинуло від вибуху побутового газу в 10-поверховому житловому будинку в суботу в Дніпропетровську. Ймовірною причиною вибуху називають різке збільшення тиску в газових розподільних мережах, а також їх зношеність.
16 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Те, що В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ абсолютно ніяк не відреагував на це, те, що вони навіть допомогу людям ніякої не надали, говорить про те, наскільки йому байдуже в Російській Федерації спостерігати за тим, як в місті Дніпропетровську все відбувається».
Крім того, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив обурення відсутністю на даний момент будь-якої допомоги з боку акціонерів ВАТ «Дніпрогаз» при ліквідації наслідків вибуху.
*** В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ є акціонером ТНК-BP, якій належить Лисичанський нафтопереробний завод. Американський журнал Forbes ставив В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА на п`яте місце в списку російських мільярдерів із статком понад 10 мільярдів доларів.