Російський мільярдер виплатить по $100 тисяч жертвам вибуху в Дніпропетровську

Підконтрольна російському мільярдеру Віктору ВЕКСЕЛЬБЕРГУ компанія “Газекс” виплатить по 100 тис. доларів жертвам вибуху побутового газу в житловому будинку в Дніпропетровську, сказав представник компанії Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ агентству «Рейтер».

За його словами, це рішення "ніяк не пов`язане" із звинуваченнями з боку лідера правлячої коаліції в парламенті України і потенційного прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка напередодні закинула російському магнату звинувачення в бездушності.

"Ми не піддаємося на політичні провокації. Є трагічна ситуація, ми на неї реагуємо. Нам не потрібен піар на крові", - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

“Газекс” належить КЕС-холдингу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА і контролює АТ “Днепрогаз”.

Також «Газекс» оплатить лікування постраждалих в результаті вибуху.

Як повідомляв УНІАН, 17 чоловік загинуло від вибуху побутового газу в 10-поверховому житловому будинку в суботу в Дніпропетровську. Ймовірною причиною вибуху називають різке збільшення тиску в газових розподільних мережах, а також їх зношеність.

16 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Те, що В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ абсолютно ніяк не відреагував на це, те, що вони навіть допомогу людям ніякої не надали, говорить про те, наскільки йому байдуже в Російській Федерації спостерігати за тим, як в місті Дніпропетровську все відбувається».

Крім того, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив обурення відсутністю на даний момент будь-якої допомоги з боку акціонерів ВАТ «Дніпрогаз» при ліквідації наслідків вибуху.

*** В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ є акціонером ТНК-BP, якій належить Лисичанський нафтопереробний завод. Американський журнал Forbes ставив В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА на п`яте місце в списку російських мільярдерів із статком понад 10 мільярдів доларів.