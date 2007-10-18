Шуфричу сподобалось, як ”розбомбили” дніпропетровських ріелторів

12:59, 18 жовтня 2007
Суспільство
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Дехто готовий відмовитися від 5%

Нестор ШуфричДніпропетровські ріелтори готові відмовитися від комісійного збору під час оформлення нерухомості для постраждалих від вибуху газу на вул. Мадриківській Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«До державної комісії техногенно-екологічної безпеки вже звернулися кілька ріелторських компаній, які запропонували квартири для постраждалих від вибуху газу, і відмовилися брати гроші за оформлення документів при купівлі житла», - зазначив він.

За його словами, 3-5%, які, зазвичай, беруть ріелтори за свої послуги, важливі для постраждалих у грошовому виразі.

Міністр подякував представників ЗМІ за їх «активне бомбардування» щодо різкого зростання цін на нерухомість у зв’язку з виділенням Кабінетом Міністрів України понад 100 млн. грн. для придбання житла для постраждалих в результаті вибуху газу.

Керівник МНС уточнив, що сьогодні ще п’ять сімей постраждалих заявили про своє бажання придбати житло на вторинному ринку.

 

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