Янукович вважає за необхідне захищати внутрішній ринок сільгосппродукції

00:22, 16 листопада 2012
Суспільство
560 0

Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне захищати внутрішній ринок сільгосппродукції від неякісного імпорту.

Віктор Янукович вручив нагороду голові колгоспу імені Кірова, Герою України Дмитру Моторному, 15 листопада 2012 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав у своєму виступі на урочистостях з нагоди Дня працівника сільського господарства.

«Важливе завдання для влади - забезпечити використання всіх дозволених Всесвітньою торговельною організацією інструментів для захисту внутрішнього ринку від імпорту низькоякісної сільськогосподарської продукції», - сказав Президент.

Разом з тим він закликав використовувати всі можливі механізми і методи для просування української сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, на зарубіжні ринки.

«Рішучі кроки з боку держави, з боку влади також потрібні у напрямі просування аграрної продукції, особливо зерна, на нові світові ринки, з цією метою необхідно значно посилити активність України в міжнародних організаціях, які регулюють світові ринки сільськогосподарської продукції», - підкреслив В.Янукович.

Зазначив, що Україна, за оцінками міжнародних експертів, має великий потенціал, а в умовах прогнозованого зростання чисельності населення - має історичний шанс посісти провідне місце на світовому ринку продовольства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter