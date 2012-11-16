Янукович вважає за необхідне захищати внутрішній ринок сільгосппродукції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав у своєму виступі на урочистостях з нагоди Дня працівника сільського господарства.

«Важливе завдання для влади - забезпечити використання всіх дозволених Всесвітньою торговельною організацією інструментів для захисту внутрішнього ринку від імпорту низькоякісної сільськогосподарської продукції», - сказав Президент.

Разом з тим він закликав використовувати всі можливі механізми і методи для просування української сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, на зарубіжні ринки.

«Рішучі кроки з боку держави, з боку влади також потрібні у напрямі просування аграрної продукції, особливо зерна, на нові світові ринки, з цією метою необхідно значно посилити активність України в міжнародних організаціях, які регулюють світові ринки сільськогосподарської продукції», - підкреслив В.Янукович.

Зазначив, що Україна, за оцінками міжнародних експертів, має великий потенціал, а в умовах прогнозованого зростання чисельності населення - має історичний шанс посісти провідне місце на світовому ринку продовольства.