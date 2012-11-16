Станцію київського метро вдруге за тиждень «замінували»
20:50, 16 листопада 2012Суспільство
974 0
Станція метро "Печерська" перекрита через повідомлення про мінування.
На Печерській знову шукають бомбу, фото www.metro.kiev.ua
Станцію київського метрополітену "Печерська" (Сирецько-Печерська лінія) закривали на вихід і вхід через повідомлення про закладений вибуховий пристрій.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві, анонімне повідомлення на «102» про замінування станції надійшло о 19.11.
На місце виїхали працівники вибухотехнічної служби. Вибухового пристрою на станції метро не виявлено.
О 19.45 станція запрацювала у звичному режимі.
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада на цій же станції метро виявили підозрілий предмет, через що станція була закрита на 20 хвилин. Однак предметом виявився елемент використаного феєрверку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter