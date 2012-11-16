Станцію київського метро вдруге за тиждень «замінували»

Станцію київського метрополітену "Печерська" (Сирецько-Печерська лінія) закривали на вихід і вхід через повідомлення про закладений вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві, анонімне повідомлення на «102» про замінування станції надійшло о 19.11.

На місце виїхали працівники вибухотехнічної служби. Вибухового пристрою на станції метро не виявлено.

О 19.45 станція запрацювала у звичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада на цій же станції метро виявили підозрілий предмет, через що станція була закрита на 20 хвилин. Однак предметом виявився елемент використаного феєрверку.