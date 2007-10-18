Ющенко: кому безвізовий режим, кому безплатний - побачим у січні

20:13, 18 жовтня 2007
Суспільство
1008

Президент сподівається на сприяння парламентів

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до січня європейський та український парламенти ратифікують угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною і Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави заявив в Лісабоні, відповідаючи на запитання українських журналістів.

«Зараз моя мета схилити європейський парламент ще в цьому році ратифікувати ці угоди і просити український парламент зробити аналогічні кроки і ввести ці угоди в дію», - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

Зазначивши, що введення в дію цих угод відкриє для певних категорій громадян безвізовий режим, для деяких - візовий, але безкоштовний, а ще для когось – платний, але за спрощеними процедурами, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Ми виходимо з того, що до січня, до впровадження розширеної Шенгенської зони, ми доб’ємося в Європарламенті акцепту і ратифікації раніше прийнятих угод, диверсифікації по групах населення (стосовно) нового (візового) режиму».

Також Президент зазначив, що на сьогодні українська і європейська сторони знайшли декілька моделей, які можуть значно активізувати процес провадження двостороннього візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Україна запровадила безвізовий режим для громадян країн – членів ЄС у 2005 році.

18 червня цього року Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter