Ющенко: кому безвізовий режим, кому безплатний - побачим у січні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до січня європейський та український парламенти ратифікують угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною і Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави заявив в Лісабоні, відповідаючи на запитання українських журналістів.

«Зараз моя мета схилити європейський парламент ще в цьому році ратифікувати ці угоди і просити український парламент зробити аналогічні кроки і ввести ці угоди в дію», - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

Зазначивши, що введення в дію цих угод відкриє для певних категорій громадян безвізовий режим, для деяких - візовий, але безкоштовний, а ще для когось – платний, але за спрощеними процедурами, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Ми виходимо з того, що до січня, до впровадження розширеної Шенгенської зони, ми доб’ємося в Європарламенті акцепту і ратифікації раніше прийнятих угод, диверсифікації по групах населення (стосовно) нового (візового) режиму».

Також Президент зазначив, що на сьогодні українська і європейська сторони знайшли декілька моделей, які можуть значно активізувати процес провадження двостороннього візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Україна запровадила безвізовий режим для громадян країн – членів ЄС у 2005 році.

18 червня цього року Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію.