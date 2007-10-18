Створено робочу групу із будівництва мосту через Керченську протоку

Підкомісія з питань транспорту комітету економічного співробітництва Російської Федерації та України вирішила створити робочу групу для вироблення механізму з реалізації проекту будівництва моста через Керченську протоку.

Як повідомили УНІАН у Раді міністрів Криму, глава уряду автономії Віктор ПЛАКІДА взяв участь у роботі четвертого засідання даної Підкомісії, яке пройшло в Москві.

На обговорення зокрема було винесено питання про проект будівництва переходу через Керченську протоку й про реалізацію меморандуму про розвиток автомобільних доріг "Київ-Москва" і "Москва-Сімферополь".

Учасники засідання підтвердили зацікавленість у розширенні транспортного сполучення через Керченську протоку. «У протоколі підкомісії зазначено, що сторони домовилися створити робочу групу для вироблення механізму реалізації проекту, включаючи розробку техніко-економічного обгрунтування й необхідної проектної документації. Склад робочої групи, дата й місце її першого засідання буде узгоджено по дипломатичних каналах», - зазначили в прес-службі Радміну.

У ході засідання Підкомісії наголошувалося, що будівництво моста «Керч-Кубань» сприятиме підвищенню якості обслуговування учасників як Чемпіонату Європи з футболу в Україні в 2012 році, так і всесвітньої Олімпіади в 2014 році в Сочі. Крім того, наголошувалося, що створення транс’європейської транспортної магістралі за програмою ТАСIS «Південь Росії», безумовно, може бути альтернативним проекту ТРАСЕКА (що проходить через Туреччину) як маршрут, що проходить по території Росії та України, що може бути корисним і Росії і Україні, сприятиме оптимізації транспортного обороту портів і Росії, і України.

Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку тільки на ділянці шляху від Херсона до Новоросійська скорочує шлях пасажирам і вантажам на 450 кілометрів, а за умови "логістичного об`єднання транспортних систем країн Чорноморського економічного співробітництва" може скорочувати шлях навколо Чорного моря на 1200 кілометрів. «У ході засідання наголошувалося, що частка Південного Федерального округу Росії в загальному обсязі країни становить 5% по регіональному внутрішньому продукту і 15% по населенню, а частка Причорноморського регіону України в загальному обсязі своєї країни становить по внутрішньому регіональному продукту й по населенню 50%. Передбачається, що приблизно в таких пропорціях розподілятимуться й обсяги транспортних потоків по майбутньому транспортному переходу через протоку, що свідчить про значну зацікавленість Криму й України в створенні нових магістралей через Керченську протоку», - зазначили в Радміні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів осіб на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ у залізничних і автомобільних цистернах.

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи сіпльне фінансування з державних бюджетів України і РФ.