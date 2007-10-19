Ющенко: багато років Україні бракувало тільки одного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає найголовнішим завданням забезпечити політичну стабільність в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на прес-конференції у Лісабоні по завершенні саміту Європейської народної партії.

«Багато років не вистачало тільки одного – політичної стабільності. Політична стабільність ставала тим парканом, тим бар’єром, який не започатковував діалог в середині самої України: між людьми і політиками», - сказав Президент.

Український Президент зазначив, що багато хто хотів би бачити Україну роздробленою, в якій постійно відбуваються політичні скандали та політичні сварки.

В.ЮЩЕНКО також звернув увагу на те, що сьогодні по завершенню дострокових парламентських виборів можна по-іншому подивитися на це питання і виробити цивілізовані відносини між владою та опозицією.

В.ЮЩЕНКО додав, що політична стабільність має стати основою для реалізації економічних та соціальних реформ, створення антикорупційного законодавства, проведення чесної політики в сфері приватизації тощо.