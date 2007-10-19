Тимошенко назвала основні пріоритети відносин з ЄС

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає основними пріоритетами відносин з ЄС енергетику, безпеку та економічну співпрацю.

Про це вона заявила в короткому інтерв’ю УНІАН під час свого перебування у Лісабоні 18 жовтня.

“Перше і головне питання – це енергетична безпека, і я бачу це як абсолютний пріоритет, в тому числі для початку проекту інтеграції, тому що наша енергетична система може стати невід’ємною частиною енергетичних систем ЄС”, - сказала лідер БЮТ.

Вона зазначила, що українська система газопостачання має бути суттєво посилена добудовою певних частин транзитних газопроводів разом з європейськими країнами. Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила, які саме частини мають бути добудовані.

Вона також висловила переконання у необхідності співпраці з Європою в питанні диверсифікації постачання ядерного палива на українські АЕС.

Другим пріоритетом Ю.ТИМОШЕНКО назвала участь України в системі спільної європейської безпеки.

“Я думаю, що Україна, навіть не будучи членом ЄС, може чітко починати переговори щодо створення і участі в системі європейської колективної безпеки, це, можливо, другий пріоритет, про який хотілось би говорити”, - сказала вона.

Третім пріоритетом лідер БЮТ назвала залучення європейських інвестицій в економіку України.

“Нам потрібно почати інтеграцію України в ЄС з багатопланових економічних проектів інвестування в будь-якій галузі України, тому що сьогодні європейські країни до цього готові, тобто почати з економічної, енергетичної інтеграції, і потім логічно перейти до політичних питань”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО перебувала у Лісабоні, де брала участь у самміті Європейської народної партії.