У Києві відкрили перший в СНД пам’ятник Михайлу Булгакову (фото)

У Києві сьогодні урочисто відкрито перший в СНД пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, пам’ятник встановлено біля будинку на Андріївському узвозі, 13, де мешкав великий митець і де зараз знаходиться літературно-меморіальний його музей.

У відкритті пам’ятника відомому письменнику взяв участь Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповів, що авторами пам’ятнику М.Булгакову є заслужений художник України Микола РАПАЙ та заслужений архітектор України В’ячеслав ДОРМІДОНТОВ.

Мер зазначив, що творами М.Булгакова він насолоджувався все життя і щасливий нарешті відкрити пам’ятник цій великій людині. “Михайло Булгаков прожив у Києві 28 років, і саме тут народилося багато його шедеврів, тому, я вважаю правильно, що перший пам’ятник Булгакову на території СНД встановлено саме тут. Крім того, поруч, на Андріївському узвозі, незабаром буде відкрито нове приміщення Театру на Подолі, і перша вистава, що пройде на його новій сцені, буде за творами Михайла Булгакова», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер столиці додав, що незабаром у місті відкриють ще декілька пам’ятників великим митцям, зокрема, письменнику Борису Пастернаку.