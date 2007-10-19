Завтра зруйнований вибухом газу будинок демонтують

Завтра, 20 жовтня, будівельники розпочнуть демонтаж зруйнованого внаслідок вибуху побутового газу житлового будинку у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державної комісії з техногенної екологічної безпеки, віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, демонтаж здійснюватиметься за участю 80 рятувальників Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Відповідаючи на запитання журналістів, А.КЛЮЄВ не уточнив конкретні строки завершення демонтажу, оскільки за його словами, цей процес небезпечний.

А.КЛЮЄВ повідомив, що під час проведення цих робіт будинок буде оточений спецпідрозділами міліції.