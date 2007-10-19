Подружжя Ющенків візьме участь у відкритті 37-ї «Молодості»

У суботу, 20 жовтня, о 17.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії відкриття XXXVII Київського Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Як повідомляє офіційне представництво глави держави, планується, що Президент України В.ЮЩЕНКО разом з Катериною ЮЩЕНКО зустрінуться з організаторами та почесними гостями кінофестивалю. Також під час церемонії відкриття в Національному палаці «Україна» В.ЮЩЕНКО виступить перед присутніми з вітальним словом та вручить почесний приз кінофестивалю за внесок у світове кіномистецтво – статуетку «Скіфський олень».