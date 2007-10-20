Чому Англія вперто уникає євро?

Великобританія не планує запроваджувати в обіг єдину загальноєвропейську валюту євро. З такою заявою виступив прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун на прес-конференції після закінчення саміту ЄНП в Лісабоні, передає Reuters.

Зазначмо, що попередник Г.Брауна на посаді прем`єра Тони Блер неодноразово підкреслював можливість приєднання країни до єврозони за умови, що для цього складеться відповідна економічна обстановка.

Натомість Г.Браун висловив ряд міркувань щодо макроекономічної ситуації, яка склалася після того, як нинішнім літом в США вибухнула криза ринку ризикової іпотеки. За словами Г.Брауна, американська іпотечна криза неминуче позначиться на зростанні провідних світових економік, хоча "фундаментальні показники економіки Євросоюзу залишаються сильними".

Як повідомив британський прем`єр, у відповідь на наслідки нещодавньої кризи ліквідності на світових ринках трійка провідних країн ЄС - Великобританія, Німеччина і Франції - за підсумками європейського саміту оприлюднила спільну декларацію, спрямовану на реформування фінансового сектора. Автори декларації закликали до "більшої транспарентності фінансових ринків", щоб уникнути повторення криз, подібних до недавньої. Як заявив Г.Браун, коментуючи декларацію, Євросоюз потребує реформ, які дозволяли б передбачати глобальні відхилення на фінансових ринках і запобігати подальшим кризовим явищам.

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