Боротьба за ”Токійський гран-прі сакури” розгорнеться між 15 фільмами

Конкурсний показ фільмів почався в суботу на 20-му Токійському міжнародному кінофестивалі.

Загалом на суд журі й глядачів буде подано 51 роботу, серед яких документальні, художні та анімаційні фільми. Боротьба за головний приз "Токійський гран-прі сакури" розгорнеться між 15 картинами.

Серед них - драма данського режисера Якоба Туєсена "Ерік Ніцше: ранні роки", фільм китайського режисера Цзінь Ченя "Фенікс. Наше кохання", що розповідає історію кохання ув`язнених чоловіка і жінки, американська картина "Спорожніле місто" (Reign over Me) Майка Байндера (Mike Binder) про зустріч двох колишніх одногрупників по коледжу, один з яких втратив сім`ю під час терактів 11 вересня 2001 року, та інші. Для деяких з них конкурсний показ стане світовою прем`єрою.

Роботи на конкурс представили Мексика, Франція, Великобританія, Німеччина, Канада, Польща, Італія, Японія, Китай, Індія та інші країни.

Кришталева восьмигранна стела, вкрита гравійованим квітковим орнаментом, також буде вручена за режисуру, виконання чоловічої і жіночої ролей, за внесок у мистецтво. Крім того, один з учасників фестивалю буде удостоєний спеціального призу.

Разом з конкурсною програмою на фестивалі відбудуться покази фільмів у розділах "Токіо очима кіно", "Дух Азії", "Японське кіно. Свій погляд", "Класика японського кінематографа", "Світове кіно", "Вибрані твори". Крім того, в рамках Токійського фестивалю пройде і фестиваль гонконзького кіно. Окремий розділ присвячений японській мультиплікації.

Окремо вручається спеціальна премія Акіри Куросави, встановлена три роки тому. Вона присуджується режисерам і продюсерам, які створили видатні художні твори і зробили великий внесок до розвитку світового кінематографу.

Токійський кінофестиваль проводиться з 1985 року. Це один з 12 найбільших кінофестивалів світу. Він організований Японською асоціацією світового просування кіно за підтримки ряду державних установ Японії.

РІА "Новости"