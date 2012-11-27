МВС: зараз економічними злочинами займаються п'ять відомств

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню “Эксперт”.

За його словами, зараз ще немає єдиної точки зору, на базі якого відомства буде створена структура з розслідування економічних злочинів. В.Захарченко зазначив, що як вона називатиметься - фінансова поліція чи якось по-іншому - питання не першої важливості. “З набуттям чинності нового Кримінального процесуального кодексу всі економічні злочини розслідуватимуть органи внутрішніх справ. Тому я дотримуюся тієї точки зору, що доцільно укрупнювати цей напрям у рамках міністерства”, - сказав міністр.

Він зазначив, що зараз у нас в державі економічними злочинами займаються п'ять відомств: Служба безпеки, прокуратура, Державна служба боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ), Управління з боротьби із організованою злочинністю (УБОЗ) і податкова міліція.

“Економікою УБОЗ не має займатися. Функцію з економічних злочинів слід передати до ДСБЕЗ... Логічно, що має існувати відомство, яке займається цими злочинами. Сьогодні це ДСБЕЗ. До її функцій входить захист бюджетних коштів, інвестицій, припинення зловживань в економіці, захист інтелектуальної власності, незаконне користування надрами - це горезвісні копанки - і багато іншого, що пов'язане зі злочинами проти приватної власності. Питання тільки в тому, чи варто цій службі надавати самостійний статус чи вона перебуватиме у веденні міліції або поліції”, - сказав він.

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В.Захарченко відзначив, що по суті фінансова поліція вже існує. “У структурі ДСБЕЗ є всі необхідні функції. І є Антикорупційне бюро - відомство, що займається розслідуванням фактів корупції. Цим має хтось займатися. А створювати нові структури немає необхідності... Зараз для держави найправильніший і економічно обгрунтований варіант - удосконалити ту систему, що існує”, - сказав В.Захарченко.