Власники Дніпрогазу: ми хочемо, щоб мешканці не боялися газу в будинках

Російські власники ВАТ «Дніпрогаз» (ЗАТ «Комплексні енергетичні системи») планують інвестувати впродовж найближчих 5-7 років в газорозподільчу систему Дніпропетровська до 250 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Дніпропетровську співвласник та президент ЗАТ «Комплексні енергетичні системи» Михайло СЛОБОДІН.

За його словами, ці кошти будуть направлені на «забезпечення прийнятного рівня надійності систем та їх нормального функціонування». «Ми хочемо, щоб жителі міста не боялися того, що у них є газ в будинках», - зазначив М.СЛОБОДІН.

За його словами, розміри інвестицій прораховані експертами російської компанії. М.СЛОБОДІН уточнив, що приблизно такі ж кошти інвестуються в інші підприємства компанії, зокрема, у Російській Федерації.