Ющенко: для українського кіно настали важкі часи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бажає успіхів українським стрічкам на ХХХVІІ Київському міжнародному кінфестивалі “Молодість”. На цьому він наголосив, виступаючи з вітальним словом на відкритті фестивалю в Національному палаці “Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент нагадав, що зараз для українського кіно настали важкі часи. Однак, на його думку, “коли своє кіно робили Олександр Довженко, Іван Миколайчук та інші українські митці, їм було не легше”.

В.ЮЩЕНКО сказав, що українське кіно живе на славних українських традиціях. “Я хочу, щоб цей фестиваль був успішним для українського кіно”, - зауважив Президент.

Як повідомлялося, 37-й Міжнародний київський кінофестиваль «Молодість» триватиме з 20 по 26 жовтня.