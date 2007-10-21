Міліція порушила кримінальну справу за фактом подій на Говерлі

Міліція порушила кримінальну справу за фактом наруги над державними символами України, встановленими на Говерлі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Івано-Франківській області, за результатами проведеної працівниками УМВС спільно з Управлінням СБУ та прокуратурою області перевірки, а також на основі результатів огляду місця події, слідчий підрозділ УМВС порушив кримінальну справу за фактом “грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю”.

Як повідомлялося, напередодні Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі - найвищій горі на території України і перейменуванні вершини на пік Сталіна.

20 жовтня в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які вчинили наругу над державною символікою України на горі Говерла.

За його словами, це троє молодиків, які належать до забороненої в Україні організації Євразійський союз молоді.

Крім того, СБУ отримано матеріали, які свідчать, що виконання цього ганебного вчинку координували з території Росії керівники ЕСМ Павло ЗАРІФУЛІН та Олександр ДУГІН, яким з червня минулого року на 5 років заборонено в’їзд до України.