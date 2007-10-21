Міністерство оборони України збільшить військовий персонал в Афганістані у 3 рази

Найближчим часом Міністерство оборони України планує збільшити військовий персонал в Афганістані до 3 військовослужбовців. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр Анатолій ГРИЦЕНКО за підсумками зустрічі з міністром оборони США Робертом ГЕЙТСОМ, передає кореспондент УНІАН.

«У нас до цього в Афганістані був один військовий медик, а зараз ми направляємо ще одного військового медика і одного офіцера штабу», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Мова не йде про направлення до Афганістану бойових підрозділів. Американська сторона таким чином питання не ставить», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “ Про направлення миротворчого персоналу України для участі в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській республіці Афганістан ”.

Згідно з указом, до Афганістану направляється миротворчий персонал із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України загальною чисельністю до 10 осіб.