Гриценко пояснив, хто поїде до Афганістану

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що в рамках засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи не йшлося про направлення українських військовослужбовців до Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання ради.

«Під час зустрічі це питання у прямій постановці не обговорювалось… Мова йшла про інше: оскільки ми приєднались до спільних миротворчих сил, то тепер на наступному етапі ми визначимось як держава спільно з командуванням бригади, який саме буде внесок України на цьому етапі», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він не виключив, що на цьому етапі Україна може залучити до виконання миротворчої місії в Афганістані штабних офіцерів, інженерні, медичні підрозділи тощо.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що це багатонаціональне з’єднання, і які саме завдання воно виконуватиме, прийматиметься багатонаціональним консенсусом і обов’язково відповідно до національних законодавств.

Він зауважив, що, відповідно до українського законодавства, це рішення ухвалюватиметься урядом, Радою національної безпеки та оборони, Президентом і парламентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, А.ГРИЦЕНКО повідомив, що Україна приєдналась до Багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи Seebrig.

Він додав, що наступним етапом стане ратифікація відповідної угоди у Верховній Раді. А.ГРИЦЕНКО додав, що виконання конкретних місій ухвалюватиметься спільно командуванням миротворчої бригади і Генеральним штабом Збройних Сил України.

Бригада Багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи виконує миротворчу місію в Афганістані.