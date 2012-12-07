Воронезький авіазавод розраховує на замовлення 20 Ан-148

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

"Загальне консолідоване замовлення на літаки лінійки ВАТ "ОАК" до 2020о року, за попередніми оцінками, може перевищити 100 одиниць, з яких на Ан-148 від низки держструктур можуть надійти замовлення на 20 літаків", - говориться в повідомленні.

Зокрема, літаки можуть бути замовлені для Управління справами Президента РФ, Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, Міністерства оборони РФ, Федеральної служби безпеки РФ.

За словами генерального директора ВАТ "ВАСО" Віталія Зубарєва, одержання замовлення не лише б сприяло розвитку програми Ан-148, а й зміцнило б позиції ВАСО як найбільшого платника податків регіону і одного з провідних підприємств галузі. Наголошується, що відповідно до програми на 2012 рік на воронезькому авіаційному заводі цього року буде побудовано 7 машин Ан-148, один Іл-96, а також 22 комплекти агрегатів для SSJ-100, один літакокомплект для Іл-476, 2 літакокомплекта для Ан-148 українського складання.

Водночас, як повідомляє "Ведомости", авіакомпанія "Аерофлот" має намір вивести літаки Ан-148 воронезького виробництва з парку своєї "доньки" - компанії "Росія".

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У своїй презентації заступник гендиректора "Аерофлоту" Джорджо Каллегарі назвав літак "застарілим" (нагадаємо, перший Ан-148 було зібрано тільки в 2009 році), а його ремонт і логістику запчастин – не налагодженими. За підрахунками пана Дж.Каллегарі, виведення з експлуатації Ан-148 (їх у "Росії" шість) вже в 2013 році має зменшити збитки авіакомпанії на 1,6 млрд рублів.

Окрім Ан-148 виведенню з авіапарку можуть підлягати також Boeing 767 і Boeing 737. Таким чином, у 2014 році в парку "Росії" мають залишитися лише літаки двох типів: Airbus A320 і SuperJet 100. Їх авіакомпанії передасть зі свого парку "Аерофлот".

На воронезькому авіазаводі, який здійснював складання літаків Ан-148, відзначили, що лайнери було взято авіакомпанією на умовах лізингу в "Іллюшин Фінанс Ко" (ФФК). "Незалежно від того, залишаться літаки у "Росії" чи будуть якимсь чином передані іншій авіакомпанії, завод продовжить на належному рівні забезпечувати експлуатацію машин", - сказали на ВАСО, зазначивши, що лайнери мають добрі технічні характеристики, а наліт кожного з шести Ан-148 у середньому досягає 300-350 годин на місяць. При цьому їх сумарний наліт з початку експлуатації перевищує 25 тис. годин.

Представник ІФК Андрій Липовецький відзначив, що за умовами договору авіакомпанія може або обміняти ці літаки, або викупити їх. В даний час, за його словами, ведуться переговори про обмін лайнерів на нові Ан-148 воронезького виробництва. В цілому представник лізингової компанії був дуже здивований використаними топ-менеджером формулюваннями при характеристиці цих літаків і назвав їх "приватною думкою", яка суперечить решті висловлювань керівництва авіакомпаній на адресу літака.

"Виробництво Ан-148 почалося близько трьох років тому, тому "застарілим" його назвати ніяк не можна. Що стосується технічних характеристик і умов обслуговування літаків, то саме керівництво авіакомпанії "Росія" неодноразово відзначало високий рівень нальотів цих лайнерів для літаків подібного роду і ефективність цих машин", - зазначив він.

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Довідка УНІАН. ВАТ «ВАСО» – найбільше підприємство Воронезької області, промисловий і інноваційний центр регіону. В даний час «ВАСО» веде виробництво далекомагістральних широкофюзеляжних літаків сімейства Іл-96 (Іл-96-300, Іл-96-400Т), регіональних літаків Ан-148, агрегатів для літаків SSJ-100, а також надає послуги з ремонту і післягарантійного обслуговування авіаційної техніки. Продовжується співпраця з європейським концерном Airbus, а також з ДП «Антонов» (Україна), де здійснюється випуск літаків Ан-148 і Ан-158 українського складання.