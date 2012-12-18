Головне за день: огляд топ-новин

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Робочий візит Януковича до Москви перенесли

Для успішної реалізації цих домовленостей знадобилися додаткові консультації на експертному рівні, - зазначили в прес-службі Президента.

Суд переніс розгляд справи ЄЕСУ

Київський районний суд Харкова на 18 січня 2013 року переніс розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Депутати вже розійшлися

На сьогоднішньому засіданні парламенту було ухвалено дві постанови і призначено дату наступного засідання.

Шкіль виїхав до Чехії і може там просити політичного притулку

Бютівець, який не потрапив до нової ВР, зазначив, що політичні переслідування щодо нього ніколи не припинялися, а справу про події 9 березня 2001 року біля адміністрації президента під час акції «Україна без Кучми» досі не закрито.

Медкомісія: Протипоказань для доставлення Тимошенко до суду немає

Головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» сказав: «За висновком комісії, медичних протипоказань немає, однак враховувалася думка німецьких спеціалістів (Німецький лікар сьогодні розповіла, що Тимошенко все ще не може пересуватися без ходунків) про необхідність продовження лікування. Лікування не закінчене».

Влада заборгувала бюджетникам вже 1,3 мільярда

Голова Держфінінспекції припустив, що полетять чиновницькі голови.

Тюремники заявляють, що Луценко операції не потребує

Раніше прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що медики ухвалили рішення протягом найближчих півроку провести операцію екс-міністру внутрішніх справ Ю.Луценку.

Радник Путіна: рано чи пізно Україна приєднається до Митного союзу

Глазьєв висловив сподівання, що Україна, яка є спостерігачем в ЄврАзЕС, "відновить участь в євразійському інтеграційному процесі".

Податкова закликає не шукати політики в арешті акцій чоловіка Тимошенко

«Суть звинувачення в тому, що було порушене валютне законодавство, і за це накладають штрафи, які не були сплачені. І тому на активи було накладено арешт, з тим щоб сплатити штрафи», - сказав О.Клименко.

ЗМІ: Азаров у середу представить новий Кабінет міністрів

За повідомленнями джерел, тривають останні консультації з приводу нового складу Кабміну.