Якщо ціною ядерного статусу буде втрата підтримки та санкції від Заходу, то прихильність такої ідеї зменшується.

73% українців в цілому позитивно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї в Україні. Про це свідчать дані опитування від Київського міжнародного інституту соціології.

Проти відновлення ядерного статусу 20%, ще 7% не визначилися. Водночас, якщо за умови відновлення ядерної зброї, Захід перестане підтримувати Україну та введе проти Києва санкції, то прихильне ставлення знижується до 46%. Ще 44% в такому разі виступають проти відновлення ядерної зброї. Ще 10% мають невизначені погляди.

Водночас, за умови, що Україна має достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були би піти на втрату підтримки Заходу з метою отримання ядерної зброї. Проти такого сценарію – 33%, а ще 8% не визначилися.

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Відновлення ядерного статусу України

Восени 2024 року відновилися дискусії щодо відновлення ядерного статусу України. Зокрема, журналісти The Times відзначали, що Україна здатна відновити свій ядерний потенціал протягом кількох місяців, якщо Трамп обмежить допомогу Києву. Для цього Україні можна використати плутоній з відпрацьованих паливних стрижнів, вивезених з українських ядерних реакторів.

Водночас Київ такі можливості відкидає. Зокрема, в МЗС заявляли, що Україна дотримується свого статусу не ядерної держави, а тому жодних планів щодо створення ядерної бомби наразі немає.

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