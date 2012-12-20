Сержант ППС, який застрелився на День міліції, помер у лікарні

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, сержанта патрульної служби виявили сьогодні, 20 грудня, близько 14.00 з вогнепальним пораненням голови у приміщенні Запорізького міського управління ГУМВС України у залі, де напередодні проходили урочистості з нагоди Дня міліції. За попередніми даними, 23-річний міліціонер вистрілив собі у голову з особистої табельної зброї - пістолета Макарова. Молодика було доставлено до 5-ї Запорізької міської лікарні. Незважаючи на проведену операцію, о 17.30 сержант помер.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердила прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі сьогодні, 20 грудня, близько 14.00 скоїв спробу самогубства сержант міліції, вистріливши у себе з табельної зброї у приміщенні Запорізького міського управління ГУМВС України. Мотиви такого вчинку на даний час не відомі. На місці працює слідчо-оперативна група і представники прокуратури. Проводиться розслідування.