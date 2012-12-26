Київрада дозволила безкоштовний проїзд міліції та податківцям

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 76 з 96 присутніх в залі депутатів.

Цим рішенням депутати внесли зміни у попереднє своє рішення, що стосувалося безоплатного проїзду в столиці деяких категорій громадян.