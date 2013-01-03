Азаров обіцяє пріоритетним інвестпроектам пільги

Прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що у числі пільг при реалізації пріоритетних інвестиційних проектів буде передбачено скасування сплати ввізного мита на імпортне обладнання, яке не випускається в Україні, а також введення для них нульової ставки на прибуток до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, виступаючи на засіданні Кабінету міністрів України.

«Інвестиційним проектам у пріоритетних галузях буде надано державну підтримку у вигляді звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, яке не випускається в Україні, а також в оподаткуванні прибутку інвестиційного проекту за нульовою ставкою до 2017 року», - сказав очільник уряду. При цьому він заявив, що на довгостроковій основі такі стимули від держави одержать тільки успішні проекти, які на практиці доведуть свою ефективність. «Підкреслюю, що це не пільги, які діють незалежно від результату, а заохочення, які можна і скасувати, якщо позитивного ефекту немає. За цим мають ретельно стежити відповідні міністерства і відомства», - сказав М.Азаров.

Серед галузей, де інвестпроекти особливо вітатимуться, М.Азаров назвав сільськогосподарське машинобудування, авіаційну промисловість, суднобудування.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович дав доручення проаналізувати ефективність податкових пільг як стимулу розвитку галузей і реального сектору економіки. Разом з тим, за оцінками Мінфіну, за рахунок дії податкових пільг і преференцій національні виробники у 2012 році одержать додатковий прибуток у сумі близько 62 млрд грн, у 2013 році цей показник сягне 70 млрд грн. Пізніше, у жовтні 2012 року нинішній міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що Держподатслужба має намір до лютого 2013 року проаналізувати ефективність надання податкових пільг окремим підприємствам і цілим галузям промисловості України.

Відзначимо також, що загальний інвестиційний ресурс від надання пільг суб`єктам господарювання у Державному бюджеті на 2013 рік зафіксовано на рівні 70,4 млрд грн, зокрема за рахунок пільг щодо податку на додану вартість - 35 млрд грн і щодо податку на прибуток – 30,7 млрд грн.