Учасник бійки в кафе збігав додому по пістолет

Як повідомили УНІАН у прес-службі Артемівського міськвідділу міліції, того вечора в кафе відпочивали дві компанії, між якими виник конфлікт. Чоловіки вийшли на вулицю, де один з них погрожував опонентам ножем. Бійки вдалося уникнути, і чоловіки з однієї компанії розійшлися по домівках. Але один з них, приїхавши додому, взяв травматичний пістолет, повернувся у кафе і почав стріляти у повітря, а потім у бік кривдників. Зав'язалася бійка, яку припинили працівники міліції, що приїхали оперативно. Потім правоохоронці знайшли неподалік у снігу пістолет і вилучили його.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство» (грубе порушення громадського порядку із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), згідно з якою винуватцю загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.