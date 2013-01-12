У Чернігові пройшов «марш протесту проти свавілля системи»

Як передає кореспондент УНІАН, понад 100 футбольних фанатів та представників чернігівської молоді пройшли від стадіону ім. Гагаріна до чернігівського СІЗО, зробивши невелику зупинку перед міським відділом міліції. Учасники акції несли плакати з гаслами та скандували: ”Свободу чесним! Свободу Павличенкам!”, ”Сьогодні – Павличенко, завтра – ти!”.

«Марш протесту проти свавілля системи» завершився під стінами СІЗО, де його учасники провели мітинг.

Учасників акції супроводжували правоохоронці та кілька міліцейських автомобілів. Загалом, марш пройшов спокійно, його учасники рухалися по тротуару, рух транспорту у центрі міста не перекривали.

За словами одного з організаторів маршу Євгена Карася, учасники маршу-протесту прагнули продемонструвати свою незгоду з діями правоохоронних органів, насамперед у справі Дмитра та Сергія Павличенків, яких без наявних доказів засудили за вбивство судді Зубкова.

«Правоохоронна система не хоче знаходити справжніх убивць, бо треба одночасно викривати тих, хто покривав їх у міліції», - сказав Є.Карась.

Він також додав, що хвиля протестів проти свавілля правоохоронців у цій справі, недієвості закону прокотилася Україною, а «це теж є одним із доказів непричетності батька та сина Павличенків до вбивства», адже люди убивць так не підтримують.

Організаторами маршу-протесту у Чернігові виступили місцеві футбольні фанати та осередок ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2012 року батько і син Павличенки були засуджені за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва до довічного ув`язнення і 13 років в`язниці відповідно. Акції на їхню підтримку тривають у різних містах України.