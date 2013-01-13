Рятувальники знайшли одного з двох туристів, які потрапили під лавину

19:24, 13 січня 2013
Суспільство
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Рятувальники знайшли одного з двох туристів, яких накрила снігова лавина в районі гори Гемба в Закарпатській області України.

Одного туриста вже знайшли

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, про надзвичайну подію о 13:30 рятувальникам повідомив товариш одного із потерпілих, який отримав sms-повідомлення, де зазначалося, що мешканець м. Полтава та його супутник (особа якого встановлюється) потрапили під лавину та потребують допомоги.

Рятувальники звертаються до туристів, мисливців, любителів екстремальних видів спорту утриматись від походів у гори.

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