Рятувальники знайшли одного з двох туристів, які потрапили під лавину

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, про надзвичайну подію о 13:30 рятувальникам повідомив товариш одного із потерпілих, який отримав sms-повідомлення, де зазначалося, що мешканець м. Полтава та його супутник (особа якого встановлюється) потрапили під лавину та потребують допомоги.

Рятувальники звертаються до туристів, мисливців, любителів екстремальних видів спорту утриматись від походів у гори.