Експерти вважають, що ліміт при розрахунках готівкою піде на користь економіці
Встановлення лімітів при розрахунку готівкою дозволить істотно знизити вартість фінансових ресурсів для споживачів, вважають експерти.
На відміну від розвинених західних країн три чверті грошових розрахунків в Україні здійснюються в готівковій формі. Експерти б'ють на сполох, тому що результатом цього стає бурхливе зростання тіньової економіки та корупції. «Загальносвітова практика полягає в тому, що будь-які витрати, перекази і суми розрахунків понад $ 15 тис. перевіряють міжнародні організації по боротьбі з відмиванням «брудних»грошей, - пояснює Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. - Таким чином, відстежується кожен банківський переказ або транзакція, і Україна теж зобов'язана рапортувати про подібні безготівкові розрахунки, тому що є членом FATF (Міжурядова група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - УНІАН)».
На думку учасників ринку, найбільш прийнятною для України буде планка готівкових розрахунків, еквівалентна 1000 євро - близько 10 тис. грн. «Цієї суми цілком вистачить, щоб оплатити продукти харчування, побутові товари, дрібну техніку та електроніку», - пояснює пан Устенко.
На думку радника президента Асоціації українських банків Олексія Куща, за основу може бути прийнятий рівень готівкових розрахунків, який використовується на півдні Європи, наприклад, у Греції та Італії - там ліміт встановлений на позначці в 1,5 тис. євро.
«Очевидно одне: для початку Нацбанк встановить в якості ліміту досить велику суму, щоб люди легше сприйняли дане обмеження, - прогнозує Устенко. - Однак у середньостроковій перспективі планка в будь-якому випадку буде знижуватися. Не варто забувати, що в цьому процесі йде мова про гармонізацію українського законодавства з європейськими нормами і практикою ».
Експерти впевнені, що встановлення таких лімітів дозволить істотно знизити вартість фінансових ресурсів для споживачів. «Чим більше коштів знаходиться в безготівковому обігу, тим дешевше фінансовий ресурс обходиться банкам, - відзначає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. - Банкіри можуть запропонувати населенню більш дешеві банківські продукти. Коли ми киваємо в бік Західної Європи і говоримо, що в Данії або Швеції дуже низькі ставки по кредитах, ми забуваємо про те, що готівки там «ходить» мало, основна маса коштів знаходиться на банківських рахунках. Простіше кажучи, українські банки в порівнянні з європейськими зараз знекровлені, їм нічим здешевити кредити».