Експерти вважають, що ліміт при розрахунках готівкою піде на користь економіці

На відміну від розвинених західних країн три чверті грошових розрахунків в Україні здійснюються в готівковій формі. Експерти б'ють на сполох, тому що результатом цього стає бурхливе зростання тіньової економіки та корупції. «Загальносвітова практика полягає в тому, що будь-які витрати, перекази і суми розрахунків понад $ 15 тис. перевіряють міжнародні організації по боротьбі з відмиванням «брудних»грошей, - пояснює Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. - Таким чином, відстежується кожен банківський переказ або транзакція, і Україна теж зобов'язана рапортувати про подібні безготівкові розрахунки, тому що є членом FATF (Міжурядова група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - УНІАН)».

На думку учасників ринку, найбільш прийнятною для України буде планка готівкових розрахунків, еквівалентна 1000 євро - близько 10 тис. грн. «Цієї суми цілком вистачить, щоб оплатити продукти харчування, побутові товари, дрібну техніку та електроніку», - пояснює пан Устенко.

На думку радника президента Асоціації українських банків Олексія Куща, за основу може бути прийнятий рівень готівкових розрахунків, який використовується на півдні Європи, наприклад, у Греції та Італії - там ліміт встановлений на позначці в 1,5 тис. євро.

«Очевидно одне: для початку Нацбанк встановить в якості ліміту досить велику суму, щоб люди легше сприйняли дане обмеження, - прогнозує Устенко. - Однак у середньостроковій перспективі планка в будь-якому випадку буде знижуватися. Не варто забувати, що в цьому процесі йде мова про гармонізацію українського законодавства з європейськими нормами і практикою ».

Експерти впевнені, що встановлення таких лімітів дозволить істотно знизити вартість фінансових ресурсів для споживачів. «Чим більше коштів знаходиться в безготівковому обігу, тим дешевше фінансовий ресурс обходиться банкам, - відзначає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. - Банкіри можуть запропонувати населенню більш дешеві банківські продукти. Коли ми киваємо в бік Західної Європи і говоримо, що в Данії або Швеції дуже низькі ставки по кредитах, ми забуваємо про те, що готівки там «ходить» мало, основна маса коштів знаходиться на банківських рахунках. Простіше кажучи, українські банки в порівнянні з європейськими зараз знекровлені, їм нічим здешевити кредити».