Цистерни розчинника стрімко дешевшали, перетнувши кордон

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ України, на початку цього тижня набрав чинності вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області у кримінальній справі, порушеній та розслідуваній слідчими УСБУ стосовно колишньої начальниці пункту передачі вагонів на прикордонній станції «Коростень» Коростенської станції залізничних перевезень Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця».

Згідно повідомлення, зловмисниця запровадила корупційну схему ухилення від сплати у повному обсязі митних платежів і зборів під час ввезення на територію України технічного розчинника - хімічної речовини, що використовується у лакофарбовій промисловості.

Щойно цистерни з розчинником потрапляли на залізничну станцію «Коростень» міжнародного залізничного пункту пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці, відповідальна чиновниця станції, до службових обов’язків якої входило декларування імпортних і транзитних вантажів, керівництво агентами, які підписували декларації, здійснювала часткову заміну оригінальних товарно-супровідних документів на сфальшовані. При цьому у підроблених інвойсах білоруська фірма-постачальник замінювалася на комерційну структуру, зареєстровану в офшорній зоні, а реальна вартість вантажу - занижувалася. За заміну інвойсу на кожен вагон правопорушниця отримувала відповідну винагороду.

Надалі на підставі цих фіктивних документів столичні фірми-отримувачі розмитнювали ввезений технічний розчинник без доплати митних платежів.

Встановлено, що ця схема працювала тривалий час за інтенсивним графіком: цистерни з вантажем перетинали держкордон з регулярністю у 3-4 доби. Тож протягом трьох місяців минулого року такої діяльності було ввезено на митну територію України, розмитнено та випущено у вільний обіг технічний розчинник загальною вартістю понад 43 млн. гривень. У результаті цього державний бюджет України недоотримав понад 1 млн. гривень обов’язкових платежів.

Суд визнав правопорушницю винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.2 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Їй призначено покарання позбавленням волі на 3 роки з іспитовим терміном 1 рік та позбавлено права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах і установах усіх форм власності, на 1,5 року.