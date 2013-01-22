На Тернопільщині півтисячі людей розтягнули 777-метрову синьо-жовту стрічку

Як повідомив кореспонденту УНІАН ініціатор акції, співголова районних організацій «Просвіта» та Молодіжний націоналістичний конгрес Василь Мудло, загалом стрічку тримали близько 550 людей.

«Спочатку ми планували з нагоди Дня злуки організувати живий ланцюг, але потім у мене виникла ідея, щоб кожен учасник ланцюга мав синьо-жовту стрічку. А згодом ми вирішили, що як символ єднання використати довжелезну стрічку. Замовили в Києві окремо сині і жовті стрічки, потім активістки нашої організації на машинці кілька днів зшивали їх докупи», – розповів В.Мудло.

Провели акцію сьогодні в післяобідню пору на центральній вулиці Зборова.

Після завершення заходу стрічку розрізали на частини і роздали на згадку всім учасникам, а також бажаючим жителям міста.

Найактивніших учасників заходу відзначили грамотами та сувенірами під час концерту в районному будинку культури.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі з нагоди Дня Соборності та Свободи України близько 100 молодих людей своїми тілами виклали герб та контури карти України на набережній Тернопільського ставу.

Довідка УНІАН. Акт возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки (Акт злуки) всіх українських земель було проголошено на Софіївській площі у Києві 22 січня 1919 року. Офіційно в Україні День Соборності відзначався з 1999 року.

30 грудня 2011 року Президент Віктор Янукович своїм указом встановив, що 22 січня держава відзначатиме День Соборності та Свободи України, об’єднавши традиційний День Соборності та День Свободи, який із 2005 року відзначався 22 листопада, у день початку Помаранчевої революції.