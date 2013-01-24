КМДА: За неприбрані прибудинкові території має бути зроблений перерахунок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

“ЖЕКи відповідають за прилеглу до будинку територію. Якщо буде звернення, що біля вашого будинку не прибиралося на прилеглій території, то буде зроблений перерахунок. Але вся інша територія, яка є в місті, вона не входить у квартплату та не зв'язана з нею”, - пояснив він.

Зараз, за даними О.Мазурчака, у Києві працюють 6 тисяч двірників. До прибирання вулиць залучено близько 500 одиниць техніки.