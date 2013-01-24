Головне за день: огляд топ-новин
Янукович зустрівся з головою Європарламенту в Давосі, опозиція зажадала від Рибака назвати дату позачергової сесії Ради, Кличко зізнався, що не хоче об'єднуватися з опозицією в одну партію, а в справі Тимошенко проти Азарова стали відомі нові подробиці.
Більш повна картина - в нашому огляді:
КНДР оголосила про нові запуски ракет, які «матимуть за ціль США»
Північна Корея оголосила в четвер про намір провести нове ядерне випробування, а також здійснити запуск цілого ряду ракет, які «матимуть за ціль США».
Каталонія прийняла декларацію про свій суверенітет
Парламент Каталонії прийняв більшістю голосів декларацію про проголошення цього іспанського регіону «суверенною політичним і правовим суб'єктом».
Прикордонники не випустили Власенка в Страсбург
Народного депутата України, захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка сьогодні не випустили за межі України на підставі торішнього рішення Печерського районного суду Києва про обмеження в пересуванні.
Янукович у Давосі: Європейський вектор України - незмінний і пріоритетний
У Давосі Янукович провів зустріч з головою Європарламенту, а також розповів про наміри щодо співпраці з Європою.
Опозиція вимагає, щоб Рибак призначив дату позачергової сесії ВР
Парламентська опозиція вимагає від голови Верховної Ради України Володимира Рибака призначити дату проведення позачергової сесії.
У справі Тимошенко проти Азарова стали відомі нові подробиці
Нові подробиці справи Тимошенко проти Азарова пояснюють, чому Окружний суд Гамбурга відхилив позов адвокатів Тимошенко проти прем'єра Миколи Азарова. У той же час Власенко спростовує інформацію, що Тимошенко програла Азарову суд у Гамбурзі.
Попов просить Януковича звільнити голів трьох районів
Голова КМДА Олександр Попов сьогодні вніс подання Президенту України про звільнення з посад керівників трьох районних держадміністрацій Києва: Голосіївської, Святошинської і Подільської.
Кличко: Не бачу сенсу у створенні єдиної опозиційної партії
Віталій Кличко не бачить ефективності у створенні єдиної опозиційної партії, як закликала Юлія Тимошенко.
Ахметов випередив усіх росіян в рейтингу мільярдерів
Bloomberg оцінив статки Ахметова в 22,3 мільярда доларів - з початку року він заробив трохи більше мільярда.
Прем'єр Великобританії оголосив подальшу євроінтеграцію помилкою
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон оголосив подальшу євроінтеграцію помилкою. Нагадаємо, вчора канцлер ФРН Ангела Меркель закликала Лондон до компромісів з приводу подальшого перебування Великобританії в Євросоюзі.