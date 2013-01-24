Прикордонники не випустили Власенка до Страсбурга

Народного депутата від “Батьківщини” Сергія Власенка не випустили сьогодні з аеропорту “Бориспіль” до Страсбурга на сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко повідомив журналістам після того, як вийшов із зали офіційних делегацій аеропорту “Бориспіль”.

«Тільки що співробітник Державної прикордонної служби склав документ, який називається «Рішення про відмову перетинання митного кордону», - сказав С.Власенко.

За його словами, мотивуванням у відмові була судова заборона. “Однак після перегляду документів прикордонник пояснити нічого не міг”, - сказав С.Власенко, додавши, що прикордонник проводив періодично консультації зі своїм керівництвом. “Рішення прикордонник особисто не приймав, і тому пояснити нічого не міг”, - сказав він.

Народний депутат зауважив, що має відео того, як його не випускали, і воно найближчим часом буде оприлюднено. “Це було б смішно, але це порушення фундаментальних та базових прав народного депутата”, - сказав С.Власенко.

За його словами, це питання буде підніматися як у Верховній Раді, так і під час виступів української делегації на сесії ПАРЄ.

С.Власенко також продемонстрував документ про відмову у перетині кордону, однак в ньому не вказано жодних підстав, через які його не випускають, а єдине, що вказано - це те, що є відповідне рішення суду.