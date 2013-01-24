Опозиція вимагає, щоб Рибак призначив дату позачергової сесії ВР

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина".

"Ми вимагаємо припинити мовчанку, в яку впав спікер парламенту після повідомлення про збір опозиційними фракціями 158 підписів, і нарешті оголосити про час проведення позачергової сесії Верховної Ради", - сказав голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.

Прес-служба також повідомляє, що напередодні управління кадрів апарату Верховної Ради офіційно підтвердило збір понад 150 підписів на підтримку ініціативи про скликання позачергової сесії.

Водночас, за інформацією "Батьківщини", в апараті Верховної Ради відмовляються реєструвати проекти постанов, розроблені і підписані лідерами трьох опозиційних фракцій А.Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком для розгляду на позачерговій сесії.

"Ці постанови стосуються заслуховування інформації генерального прокурора, глав МВС та СБУ, висловлення недовіри генеральному прокурору та політичної відповідальності керівників МВС та СБУ. Наразі проекти документів, які пропонується розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради, перебувають у спікера парламенту", - нагадали у прес-службі.

Із законопроектів, які опозиція пропонує винести на позачергову сесію, зареєстровано тільки постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції у Верховній Раді передали голові парламенту 158 підписів для проведення позачергової сесії.

Опозиція пропонувала такий порядок денний: створення тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, заслуховування інформації генерального прокурора, міністра внутрішній справ та голови СБУ, питання про політичну відповідальність голів МВС та СБУ, а також висловлення недовіри генеральному прокурору України.

Під вимогою про скликання позачергової сесії поставили свої підписи голови фракцій «Батьківщина» А.Яценюк, «УДАР» В.Кличко, «Свобода» О.Тягнибок, депутати трьох опозиційних фракцій та окремі позафракційні депутати.

Відповідно до закону про Регламент Верховної Ради, сесія повинна бути скликана спікером парламенту в семиденний термін з моменту надходження вимоги, підкріпленої необхідною кількістю підписів народних депутатів (мінімум 150).

Опозиція вимагає від голови Верховної Ради невідкладно прийняти рішення про скликання позачергової сесії, як це передбачено законом.