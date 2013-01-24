Власенко спростовує інформацію, що Тимошенко програла Азарову суд

Захисник екс-прем’єр-міністра, народний депутат Сергій Власенко спростовує інформацію про те, що Юлія Тимошенко програла суд у Гамбурзі нинішньому голові уряду України Миколі Азарову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив сьогодні журналістам в аеропорту “Бориспіль”.

С.Власенко нагадав, що відповідна інформація з’явилася вчора у деяких засобах масової інформації. “Я можу офіційно заявити, що ця інформація тотально не відповідає дійсності. Це неправдива інформація”, - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня стало відомо, що нібито Окружний суд Гамбурга відмовив у задоволенні позову Ю.Тимошенко проти М.Азарова, а також зобов'язав Ю.Тимошенко виплатити судово-процесуальні витрати у розмірі 300 тисяч євро.

За інформацією “Укрінформу” з посиланням на документ, колегія суддів у складі голови суду Кефер, судді Міттлер і судді Еллерброк винесла ухвалу 22 жовтня 2012 року. «Після розгляду справи колегія суддів окружного суду Гамбурга ухвалила в задоволенні позову Тимошенко відмовити», - йдеться у документі. У наступному пункті рішення говориться про необхідність стягнути з позивача компенсацію за судові витрати у розмірі 300 тисяч євро.

Наприкінці серпня 2012 року Ю.Тимошенко подала позов в Окружний суд Гамбурга з вимогою заборонити М.Азарову робити заяви про причетність Ю.Тимошенко до злочинів Павла Лазаренка.