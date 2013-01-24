Попов просить Януковича звільнити голів трьох районів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.



О.Попов нагадав, що 21 січня у Києві склалися непрості погодні умови - йшов дощ, після чого посилився мороз, в результаті чого місто перетворилося на “суцільну ковзанку”. Було терміново дано доручення головам районів якнайшвидше відреагувати на ситуацію та ліквідувати наслідки негоди.

22 січня відбулась нарада у КМДА щодо виконаної роботи. “Ввечері ми підвели підсумки роботи і вказали на ті недоліки, які були практично в кожному районі, попередили про персональну відповідальність голів РДА. Вчора за аналізом роботи наших інспекторів, інформації, яку отримує наш Колл-центр, інформації від наших лікарняних закладів - травмпунктів, ми зробили висновки про те, що найгірша ситуація по реагуванню на погодні умови у Києві була і залишається у Голосіївському, Святошинському і Подільському районах. Тому я сьогодні підписав подання про звільнення з посад керівників районних державних адміністрацій, і їхні функції будуть виконувати перші заступники. Найближчим часом, я переконаний, буде указ Президента, який юридично закріпить таке рішення”, - сказав О. Попов.

За словами першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, вже на ранок 23 січня ситуація у зазначених районах змінилася кардинально. “Зокрема, ще 22-го числа я об'їхав Подільський район. 80% уже було там засипано піском. По Голосіївському ситуація найгірша. Цей район у нас ніколи раніше не проходив по недоліках, але цей раз не спрацювали...”, - зазначив він.

Щодо того, коли райони отримають нових керівників замість звільнених, а також коли відбудеться зміна начальників ЖЕКів, де також є звільнення через погану роботу з ліквідації наслідків негоди, В.Мазурчак повідомив: “І в районах, і в ЖЕКах, я думаю, питання з новими керівниками буде вирішуватися дуже швидко. Впродовж тижня-двох питання буде вирішено. По головах районів ми чекаємо указу Президента, по ЖЕКах заміна буде зроблена дуже швидко”.

Довідка УНІАН. Посаду голови Голосіївської РДА обіймає Олександр Незнал, Подільської - Петро Матвієнко, Святошинської - Сергій Рюмшин.

Загалом у Києві 10 районних державних адміністрацій.