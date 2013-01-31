Укрзалізниця витратила 800 тисяч гривень на компенсації пасажирам Hyundai

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) Леонід Лобойко.

“Виплачено 800 тис. грн компенсації”, - сказав він.

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За словами Л.Лобойка, середній розмір компенсації становив приблизно 100 грн.

При цьому він відзначив, що судових позовів до УЗШК про запізнення і скасування поїздів від пасажирів не було. “Позовних заяв ми не бачили”, - сказав він.

Нагадаємо, з настанням холодів почастішали затримки поїздів Hyundai у зв'язку з технічними несправностями.

25 грудня Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував придбання поїздів Hyundai.

Незабаром після цього Мінінфраструктури повідомило, що, за інформацією компанії Hyundai Corporation, всі недоліки, що заважають нормальній експлуатації поїздів на території України, повністю виявлено і вивчено, а також розроблено і реалізується комплекс заходів з їх успішної ліквідації. Hyundai Corporation висловила впевненість, що разом із «Укрзалізницею» всі існуючі проблеми будуть вирішені в найкоротші терміни.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і впродовж 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання щодо забезпечення якості ремонту і експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів в дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.