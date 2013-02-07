Видобуток сланцевого газу в Україні зруйнує монополію Газпрому - експерт

Такі ж тенденції фахівці фіксують в Європі та інших країнах світу.

Свою думку про розвиток ситуації газеті «Взгляд» висловив експерт з енергетичної та економічної безпеки Міжнародного інституту стратегічних досліджень П'єр Ноель.

На його переконання, експортні позиції «Газпрому» в Європі серйозно постраждали від комбінації з падіння споживання і зростаючої доступності зрідженого газу (LNG) за спотовими цінами. Останнє є непрямим наслідком сланцевої революції в США - так - сланцевий газ є реальною загрозою для «Газпрому», а LNG-інфраструктура вже агресивно конкурує з прокачуванням газу по трубах в Європі. Через деякий час, нетрадиційний газ змусить провести реструктуризацію азіатських ринків. Для газових компаній майбутнє буде набагато менш комфортним, ніж минуле", - впевнений Ноель.

За прогнозами експерта, довгостроковий вплив сланцевої революції може проявитися в скороченні міжнародної торгівлі: велика частина видобутого сланцевого газу буде споживатися всередині країни (Північна Америка, Латинська Америка, Китай і т. д.). Очікується сильний ріст глобального споживання газу і торгівлі, але частка міжнародної торгівлі для споживання газу зросте не набагато. Європа залишиться одним з найбільших імпортерів газу (через зниження рівня видобутку в Північному морі), але основне зростання імпорту газу буде відбуватися в Азії.