На Луганщині чиновницю з автодору піймали на хабарництві
18:30, 07 лютого 2013Суспільство
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На Луганщині чиновниця з автодору за хабарі здавала в оренду снігоприбиральну техніку бізнесменам.
Жінка за хабарі здавала снігоприбиральну техніку / Фото: novynar.com.ua
У Луганській області заступник директора однієї з районних філій державного підприємства за хабарі здавала снігоприбиральну техніку приватним особам.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за надання спеціальної техніки для прибирання снігу та благоустрою території посадовець вимагала 5500 гривень хабара у бізнесмена, якому було потрібно прибрати територію підприємства. Жінку-посадовця було затримано в робочому кабінеті під час отримання обумовленого «траншу».
За даним фактом розпочато кримінальне впровадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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