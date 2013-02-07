На Луганщині чиновницю з автодору піймали на хабарництві

У Луганській області заступник директора однієї з районних філій державного підприємства за хабарі здавала снігоприбиральну техніку приватним особам.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за надання спеціальної техніки для прибирання снігу та благоустрою території посадовець вимагала 5500 гривень хабара у бізнесмена, якому було потрібно прибрати територію підприємства. Жінку-посадовця було затримано в робочому кабінеті під час отримання обумовленого «траншу».

За даним фактом розпочато кримінальне впровадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.