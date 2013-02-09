Експерт прогнозує помірну інфляцію

На його думку, інфляція у лютому-березні може становити 0,1-0,3%, що приблизно зіставно з показником січня.

М.Івченко відзначає, що традиційно у цей період темпи інфляції приблизно дорівнюють січневим. Крім того, ситуація на ринку продовольчих товарів залишається відносно стабільною, завдяки збільшенню кількості ринків і торгових місць на них. Також відносно невисокій інфляції сприяє поточна монетарна політика НБУ.

«За підсумками 2013 року, інфляція в Україні може становити близько 5%. Вищим темпам зростання показника поточного року сприятиме очікуване прискорення економічного зростання на тлі поліпшення ситуації в єврозоні, більш ліберальна монетарна політика НБУ у другій половині року, а також ймовірне підвищення цін на газ і послуги ЖКГ. Стримувати зростання інфляції будуть позитивні очікування щодо урожаю, а також конкуренція, що зросла, на ринку продовольчих товарів», – прогнозує М.Івченко.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становила 0,2%, проти січня 2012 року зафіксована дефляція у розмірі 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк в 2013 році очікує на інфляцію в Україні на рівні 9,5%, в 2014 році – 5,9%.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит - 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.