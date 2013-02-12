Студенти київського університету провели акцію і кажуть, що це лише початок

Про це УНІАН повідомили у Незалежній студентській профспілці “Пряма дія”.

За їх даними, акція протесту пройшла 11 лютого під Червоним корпусом КНУ ім. Т.Шевченка.

Студенти та активісти профспілки “Пряма дія” вимагали також прозорої фінансової звітності від адміністрації університету.

Студенти провели перформанс “Не можемо вчитися - мусимо грітися”, під час якого зображали безпритульних, які гріються навколо бочки. Учасники акції викрикували гасла: “Бунтуй, кохай, холод проганяй”, “Губерський - холод прожени”.

“Червоний корпус постійно ремонтується, підфарбовується, в ньому регулярно перекладають килими, а в той же час у нас - на ВДНГ - протікає дах і стоїть жахливий холод. При цьому абсолютно незрозуміло, як розподіляються кошти. Ми вимагаємо фінансової звітності від адміністрації університету”, - заявив студент факультету соціології Михайло Слуквін.

Активісти профспілки “Пряма дія” стверджують, що ця акція є лише початком кампанії за прозору фінансову звітність та покращення побутових умов в Університеті

Студент механіко-матиматичного факультету Богдан Карпусь дивується: “У нас під час пари колись взагалі люстра упала. Добре, що нікого не поранило. Мені от цікаво, як при цьому адміністрація та офіціозний студентський парламент можуть стверджувати, що проблеми не існує?”.