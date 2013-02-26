Добкін домовився відправити медиків до Техасу

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова облдержадміністрації Михайло Добкін, який на чолі делегації Харківщини перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Коментуючи перші результати візиту, харківський губернатор повідомив, що делегація відвідала Х'юстонський медичний центр, який є найбільшим медичним закладом США. За словами М.Добкіна, досягнуто домовленості з керівником центру доктором Робертом Робертсоном щодо стажування харківських фахівців на базі Х'юстонського медичного центру.

«Була досягнута домовленість, що протягом року близько 10 осіб зможуть там побувати, також зможуть пройти стажування в центрі чиновники від охорони здоров'я Харківської області, які відповідають за реформи в даній галузі», - повідомив М.Добкін.

За його словами, Х'юстонський медичний центр об'єднує понад 50 медичних установ з 92 тисячами медперсоналу. Бюджет установи становить 14 млрд дол.

«Можна говорити про те, що між Х'юстоном і Харківською областю є такі точки дотику, які дозволяють сподіватися не на одноразову співпрацю, а на співпрацю з максимальним використанням переваг, досягнень і досвіду», - наголосив М.Добкін.

За даними прес-служби, мета візиту харківської делегації до штату Техас - презентація промислового, сільськогосподарського, наукового та інноваційного потенціалу Харківської області, проведення зустрічей з керівництвом та діловими колами штату Техас. Крім того, учасники делегації ознайомляться з техаським досвідом видобутку нетрадиційного газу, а також з технологією гідророзриву під землею. Також планується налагодити співпрацю між Харківщиною і штатом Техас у сфері сільського господарства.