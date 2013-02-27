Україна оновить парк трамваїв і тролейбусів вітчизняними машинами

Про це на розширеному засіданні Уряду за участю Президента України Віктора Януковича заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

Віце-прем'єр анонсував модернізацію залізничної галузі, зокрема, оновлення рухомого складу "Укрзалізниці", збільшення швидкості руху поїздів, збільшення логістичного та транзитного потенціалу України.

Крім того, Вілкул розповів про модернізацію аеропортів у містах України - Одесі, Дніпропетровську, Сімферополі, Луганську та Києві (Жуляни). Зміни торкнуться і громадського транспорту. "Парк трамваїв і тролейбусів оновиться на 80% за рахунок українського виробника ... Також відбудеться перехід від маршрутних таксі до якісних перевезень, - зазначив Вілкул. - будуть задіяні енергозберігаючі технології з економією до 40% електроенергії та враховані всі умови для перевезення громадян з обмеженими можливостями ".

За його словами, в програму розвитку також закладений ремонт дорожнього покриття, будівництво моста через Дніпро в Запоріжжі. "Програмою активізації розвитку економіки передбачено проведення Євробаскету-2015, що дозволяє поліпшити інфраструктуру міст, що приймають чемпіонат. Крім того, Вілкул розповів про плани будівництва трьох льодових арен в рамках реалізації програми" Хокей. Україна " і в ході яких планується збільшити використання українських будівельних матеріалів до 80%.