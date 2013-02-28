Фармацевти масово продавали підроблені ліки

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області з посиланням на начальника Головного слідчого управління МВС України Василя Фаринника.

«Ще восени минулого року правоохоронці провели дві легалізовані оперативні закупівлі лікарських засобів на загальну суму майже 8 тис. грн. В ході них було встановлено, що недбайливі аптекарі збували підроблені ліки громадянам регіону. Це і стало підставою для порушення кримінальної справи за статтею збут фальсифікованих ліків», - зазначив В.Фаринник.

За його словами, в ході розслідування кримінальної справи правоохоронці провели ще одну оперативну закупівлю, під час якої організатор нелегального бізнесу С. збув місцевій жительці фальсифіковані лікарські препарати на суму майже 7 тис. грн.

В організатора оборудки міліціонери вилучили отримані в якості розрахунку гроші номіналом 50 і 100 грн.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що протягом майже всього 2012 року організатор нелегального фармацевтичного бізнесу в складі ще двох людей, один з яких є його близьким родичем, поширював підроблені ліки як мінімум у п'яти областях України.

Проти ділків порушено кримінальні справи. Галицький районний суд Львова учасникам незаконних угод обрав запобіжний захід утримання під вартою. Також прокуратура Львівської області продовжила термін досудового розслідування до 6 місяців.

У всіх регіонах, де „засвітилися” зловмисники, проводяться негласні слідчі (розшукові) дії з встановлення осіб, причетних до скоєння подібних злочинів.

В даний час у кримінальній справі проводиться більше 40 експертиз. Досудовим слідством доведено більше 10 епізодів злочинної діяльності підпільних аптекарів.

В.Фаринник також підкреслив, що в кінці минулого року виявлені протиправні експерименти на здоров'ї людей і на Харківщині. Саме в цьому регіоні співробітники одного із приватних підприємств використовували сировину рослинного походження з грубим порушенням умов і термінів її зберігання, а також з неї спритники виготовляли медикаменти.