Військові моряки затримали зловмисника з телефонним дротом

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських Сил Збройних Сил України з посиланням на заступника командира Південної військово-морської бази ВМС з виховної роботи капітана 2 рангу Віктора Шмигановського, близько 1-ї години ночі, у приміщенні чергового однієї з військових частин спрацювала сигналізація, що засвідчила розрив дроту телефонного зв'язку військової частини.

По сигналу «Тривога» було піднято черговий підрозділ військової частини. Шість матросів строкової служби під командуванням головного корабельного старшини прибули до ймовірного місця розриву кабелю, провели розшукові роботи і організували засідку.

О 3-й годині ночі військовослужбовці чергового підрозділу спіймали «на гарячому» зловмисника, раніше судимого місцевого мешканця Л., 1977 р. н. Громадянина затримали і доставили до відділення міліції у селищі Новоозерне, де той зізнався, що намагався скоїти крадіжку телефонного дроту.

Працівники міліції подякували військовим морякам за оперативні й рішучі дії.

Військовослужбовці згідно наказу командира військової частини заохочені короткостроковою відпусткою. Крім того, батькам військових моряків будуть відправлені подяки за зразкове виконання військового обов’язку їхніми синами.