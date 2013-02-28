Оперуповноважений міліції відправив на розбій двох кримінальників

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Одеської області Денис Черних, під керівництвом якого 26 лютого відбулося затримання.

«Оперуповноважений, зловживав своїм службовим становищем, будучи співробітником одного з райвідділів міліції Одеси. Протиправні дії він здійснював за допомогою раніше судимих осіб», - сказав Д.Черних.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело в прокуратурі, підозрюваний – 36-річний старший оперуповноважений сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків одного з райвідділів міста. «Міліціонерові стало відомо, що у заможного чоловіка – на зберіганні велика сума грошей, і він вирішив жертву пограбувати», - розповіло джерело.

Було встановлено, що міліціонер організував і спланував розбійний напад спільно з двома співучасниками, один з яких повідомив про підготовку злочину в СБУ. За дорученням правоохоронців, цей чоловік сказав організаторові нападу, що задумане виконано. Як доказ вручив міліціонерові велику суму доларів, які нібито відібрав у потерпілих, а насправді одержав для проведення спецоперації від правоохоронців. Підозрюваного затримано під час отримання грошей.

Щодо міліціонера відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 4 ст. 187 (розбій). Слідство триває.