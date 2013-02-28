ЗМІ: За рік кількість робочих місць скоротилася на 4%

Загальна кількість робочих місць в Україні почала швидко скорочуватися. Вчора в Держстаті повідомили, що станом на кінець січня 2013 було 10,2 млн робочих місць, що на 1,6% менше, ніж у грудні минулого року. При цьому січневе зниження кількості штатних співробітників не можна пояснити сезонним фактором, оскільки в січні минулого року кількість робочих місць зросла на 1,9%.

Чисельність штатних одиниць скорочується вже шість місяців поспіль - з серпня. Однак якщо восени ці темпи були невисокими, то з листопада вони почали прискорюватися. В цілому за 12 місяців кількість робочих місць вже знизилася на 3,8%, повідомляє Комерсант.

У той же час багато працівників не були звільнені - їх перевели на режим неповного робочого дня. У січні загальна кількість штатних одиниць в еквіваленті повної зайнятості становила 9,7 млн, вперше за кілька років впавши нижче рівня 10 млн.

Роком раніше загальна кількість робочих місць у країні становила 10,2 млн, а отже річне зниження склало 4,4%. При цьому тільки за минулий місяць кількість штатних одиниць в еквіваленті повної зайнятості скоротилася на 3,8%. Зниження було зафіксовано у всіх галузях: у промисловості - на 1,6%, у фінансовому секторі - на 1,8%, а в сільському господарстві - на 0,6%. На 5,1% зменшилася кількість робочих місць у будівництві, що цілком може бути сезонним явищем.